BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 554 mln zł w lutym

"Analizując sprzedaż w okresie styczeń - luty 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 265,92 tys. pożyczek do 2 tys. zł na kwotę 248,97 mln zł, a dla porównania, banki i SKOK-i w segmencie do 2 tys. zł. udzieliły 90,93 tys. kredytów gotówkowych na kwotę 107,65 mln zł. W niskokwotowym (do 2 tys. zł) segmencie finansowania udział firm pożyczkowych raportujących sprzedaż do BIK-u wynosi w ujęciu liczbowym 74,5% a w wartościowym 69,8%" - zaznaczył także.