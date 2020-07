BIK: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych spadła o 50,2% r/r w czerwcu

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. 33% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiące 40% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11% udział w sprzedaży. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-44,2%) oraz (-48,3%), wskazano również.