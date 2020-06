technologie 50 minut temu

Bloober Team otrzyma do 315,8 tys zł dofinansowania unijnego

Bloober Team w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand otrzyma dofinansowania do wysokości 315 825 zł na realizację projektu pn."Rozwój firmy Bloober Team poprzez aktywność na rynkach zagranicznych", podała spółka.