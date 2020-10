technologie 1 godzinę temu

Bricomarché: Polacy wydają średnio 465,35 zł na materiały do remontu miesięcznie

Polacy za materiały do remontu i wyposażenia wnętrz kupowane za pośrednictwem internetu wydają średnio 465,35 zł miesięcznie, a nieco ponad 20% ankietowanych więcej niż 500 zł miesięcznie, wynika z badania "Zwyczaje remontowe Polaków. Czy produkty do remontu i wykończenia wnętrz kupujemy online?" zleconego przez sieć supermarketów Bricomarché. Badanie potwierdza, że e-commerce już teraz jest ważnym kanałem sprzedaży produktów do remontu, wykończenia lub wyposażenia domu, a zdaniem sieci Bricomarché jego znaczenie będzie regularnie wzrastać.