Budimex ma umowę na modernizację Warszawy Zachodniej za ok. 1,9 mld zł netto

"To największy projekt inwestycyjny w Warszawie, przekraczający budżet Warszawy na wszystkie inwestycje na ten rok. Inwestycja stworzy ok. 500 miejsc pracy. Jest potrzebna warszawiakom i wszystkim, którzy będą korzystali z tego węzła przesiadkowego" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej.

"Wreszcie Budimex wraca z 'megainwestycją" na teren Warszawy. W wartości kontraktu same budynki to koszt ok. 800 mln zł. Budowa nie będzie prosta, bo prowadzona pod ruchem, obejmująca ok. 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjną" - dodał prezes Budimeksu Dariusz Blocher.