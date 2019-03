budownictwo 1 godzinę temu

Budimex ma umowę z PKP PLK na modernizację linii kolejowej nr 7 za 616,4 mln zł

Budimex ma umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex. Wartość umowy to 616 417 320,26 zł netto.