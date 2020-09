Budimex Nieruchomości: Strategicznym celem jest m.in. wzrost skali działalności

"Dziś Budimex Nieruchomości jest jedną z najlepszych marek na rynku. Chodzi więc przede wszystkim o to, żeby kontynuować rozwój. Aby osiągnąć ten cel, chcemy zmienić strategię. Nie chcę przesądzać, jaka to będzie zmiana, gdyż decyzja zapadnie najpóźniej w I połowie 2021 r. Dziś najważniejszym celem jest zwiększenie skali. Jesteśmy obecni w pięciu miastach z dobrze zorganizowaną strukturą sprzedaży. Mamy więc możliwości do rozwoju potencjału i do polepszenia kilku parametrów" - powiedział Kapitan w rozmowie z ISBnews.