Captor Therapeutics planuje debiut na GPW na przełomie 2020/2021

"Zdecydowaliśmy się na emisję akcji w drodze oferty publicznej i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać środki finansowe na realizację celów strategicznych spółki w perspektywie do końca 2022 r., związanych przede wszystkim z naszą działalnością badawczo-rozwojową. Przeprowadzenie IPO i wejście na GPW umożliwi spółce szybszy rozwój projektów, a tym samym zbudowanie wartości, która umożliwi realizację naszego celu strategicznego, czyli komercjalizację projektów, która w naszej ocenie może nastąpić na etapie badań przedklinicznych, czyli w momencie optymalnego stosunku wartości do ponoszonego ryzyka. Sądzimy, że będziemy gotowi do debiutu giełdowego na koniec tego roku, ale ostateczną decyzję o terminie oferty będziemy uzależniali od sytuacji na rynku kapitałowym" - powiedział Chief Scientific Officer i członek zarządu Michał Walczak, cytowany w komunikacie.

"Technologia TPD jest wprawdzie bardzo młoda w kategoriach przemysłu farmaceutycznego, ale podmioty pracujące nad nią cieszą się zainteresowaniem wielkich koncernów farmaceutycznych. Pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Arvinas Inc., Nurix Inc., C4 Therapeutics Inc. oraz Kymera Therapeutics Inc. są przykładami spółek, które już na wczesnym etapie zawarły transakcje partneringowe z dużymi koncernami farmaceutycznymi. W ostatnim czasie dwie z tych firm - Nurix oraz Kymera - z sukcesem przeprowadziły pierwsze oferty publiczne na NASDAQ będąc jeszcze na etapie pracy nad lekami w fazie przedklinicznej. Ze względu na wysoką innowacyjność potencjalnej terapii z wykorzystaniem technologii TPD wskazany trend w sektorze farmaceutycznym, w szczególności w zakresie transakcji odnoszących się do TPD, powinien być kontynuowany z korzyścią dla projektów realizowanych przez Captor Therapeutics" - podkreślił Chief Business Officer Tom Shepherd.