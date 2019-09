Carrefour rozwija sieć sklepów franczyzowych na stacjach paliw Total

"Połączenie siły i wiarygodności Total z nasz ym know-how i szeroką, stale optymalizowaną ofertą to nasza wspólna odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku, który potrzebuje nowoczesnych sklepów w dogodnych lokalizacjach. Stacje paliw stały się miejscem, gdzie można nie tylko zatankować paliwo, ale też zrobić codzienne zakupy, zjeść ciepły posiłek czy napić się smacznej kawy. Dodatkowo, są one otwarte siedem dni w tygodniu, do późnych godzin wieczornych, a często przez całą dobę, co nie jest bez znaczenia dla współczesnego klienta" - powiedział dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska Michał Florkiewicz, cytowany w komunikacie.