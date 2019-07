CCC chce uruchomić swój e-sklep na 5 rynkach do końca I kw. 2020 r.

"Sklep internetowy CCC funkcjonuje aktualnie w Polsce, ale w planach jest jego uruchomienie do końca I kwartału 2020 roku na 5 kolejnych rynkach, na których działa już CCC. Sklep online, podobnie jak poszerzanie oferty produktowej, jest elementem otwierania się Grupy CCC na nowe grupy klientów . Poprzez e-commerce CCC dociera do osób preferujących zakupy przez Internet, które cenią sobie wygodę zamawiania produktów. Pomimo startu w ostatnich dniach czerwca, sprzedaż poprzez platformę CCC przekroczyła 1,2 mln zł, co potwierdza jej kluczowe znaczenie dla klientów marki" - czytamy w komunikacie.

"Uruchomienie w ostatnim czasie sklepu CCC online, aplikacji mobilnej CCC, wprowadzenie marki online DeeZee do naszych sklepów stacjonarnych, czy też kolejne projekty w przygotowaniu - powodują, że coraz lepiej będziemy łączyć w CCC świat handlu stacjonarnego z internetowym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którym chcemy oferować to, czego chcą, gdzie chcą i kiedy chcą, i dlatego udostępniamy im kolejne cyfrowe punkty styku z naszą marką. Co również cieszy - to fakt, że robimy to harmonijnie, wykorzystując zarówno zasoby wewnętrzne, jak i strategiczne kompetencje spółek z naszej Grupy, co w rezultacie daje najszybszą korzyść i buduje wartość" - stwierdził wiceprezes Karol Półtorak, cytowany w komunikacie.