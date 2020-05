technologie 1 godzinę temu

CD Projekt oczekuje, że sytuacja rynkowa unormuje się do premiery Cyberpunk2077

CD Projekt zakłada, że sytuacja na kluczowych rynkach wróci do normy do czasu premiery gry "Cyberpunk 2077", poinformował członek zarządu Michał Nowakowski. W czerwcu dostęp do gry uzyskają liderzy opinii.