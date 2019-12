Przypomnijmy. W październiku 2018 r. pełnomocnicy reprezentujący Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł. Z treści wezwania wynikało, że autor oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką.