CDRL otworzył ok. 100 ulicznych sklepów stacjonarnych w Polsce

"Realizując rządowy plan odmrażania gospodarki oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy są przywiązani do zakupów w formie stacjonarnej, podjęliśmy decyzję o wznowieniu funkcjonowania butików ulicznych. Informujemy jednocześnie, że we wszystkich sklepach wdrażamy nadzwyczajne środki ostrożności i wprowadzamy szereg nowych usług, m. in. zakupy telefoniczne oraz za pośrednictwem komunikatora wideo" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.