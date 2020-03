Cena ropy naftowej nadal pod presją podaży

W przypadku rynku ropy naftowej, równie istotne są komunikaty ze strony producentów tego surowca. Na razie wiele wskazuje na to, że przygotowują się oni na wojnę cenową. Już kilka dni temu Arabia Saudyjska poinformowała, że zamierza zwiększyć produkcję ropy naftowej do maksimum swoich możliwości, a nawet uruchomić rezerwy. Te zmiany mają mieć miejsce już w kwietniu, czyli w momencie, gdy wygaśnie porozumienie naftowe. Saudyjczycy zapowiedzieli również, że planują zwiększyć swoje możliwości wydobycia ropy naftowej z 12 mln baryłek dziennie do 13 mln baryłek dziennie, jednak bez podania dokładnych ram czasowych.