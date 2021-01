Ceny ropy Brent utrzymują się w rejonie 55-55,4 USD za baryłkę

W Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach dużo optymizmu na rynek wprowadzały zapowiedzi ogromnego planu stymulacyjnego, forsowanego przez administrację nowego prezydenta, Joe Bidena. Jednak w tym tygodniu zaczęły pojawiać się wątpliwości co do tego, czy program ten wejdzie w życie tak szybko, jak tego oczekiwano. Joe Biden ma trudności z przekonaniem Republikanów do swojego planu, bowiem uznają go oni za zbyt drogi dla amerykańskiej gospodarki.

Jednak dane ze Stanów Zjednoczonych są już mniej optymistyczne. Po znaczącym przetasowaniu wśród firm naftowych w USA (w tym firm łupkowych) w poprzednim roku, obecnie sytuacja powoli się stabilizuje, a liczba punktów wydobycia rośnie (co pokazywały ostatnie raporty firmy Baker Hughes), a to z kolei zapowiada powolny powrót do większego wydobycia ropy naftowej w USA. Tamtejsze rafinerie na przełomie 2020 i 2021 roku zaczęły przerabiać większe ilości ropy w nadziei na ożywienie popytu na paliwa, ale wiele wskazuje na to, że był to falstart, ponieważ utrzymujące się restrykcje i obawy związane z kolejną falą pandemii skutecznie ograniczają zapotrzebowanie na paliwa, a poziom ich zapasów pozostaje wysoki.