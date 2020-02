Ceny ropy naftowej nadal znajdują się pod presją podaży

Pesymizm inwestorów na rynku ,,czarnego złota" pozostaje duży, co wynika przede wszystkim z sytuacji w Chinach. Wczorajsza sesja przyniosła tąpnięcie tamtejszych giełd, a nowa fala pesymizmu rozbudziła pytania o dalsze losy gospodarki chińskiej. To, że efekt koronawirusa na tamtejszą gospodarkę będzie istotny, wydaje się pewne. Chińskie władze zaznaczyły, że raczej nie wywiążą się z zobowiązań zawartych w porozumieniu handlowym I fazy, niedawno podpisanym z USA, co wynika właśnie z konsekwencji rozprzestrzeniania się wirusa. Nie wiadomo jednak, jak mocno sytuacja w Chinach wpłynie na globalny popyt na ropę naftową.