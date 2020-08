Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

"Przeniesienie własności 'My Hospital' na KuuHubb Oy w 2018 roku miało zapewnić tej produkcji dynamiczny rozwój dzięki nakładom marketingowym na zakup graczy (user acqusition) nowego właściciela i w efekcie zwiększyć przychody oraz zyski z gry, w których miała także partycypować nasza firma. Odmowa wypłaty należnego wynagrodzenia przez KuuHubb Oy przysporzyła nam wielu trudności oraz nieprzyjemności. W ciągu roku notowania Cherrypick Games znacząco spadły, co zablokowało nam możliwość przeniesienia akcji spółki na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w planowanym okresie. Z uwagi na ogólną zasadę poufności dotyczącą postępowań arbitrażowych, nie mogę podzielić się szczegółami dotyczącymi samego postępowania, z wyjątkiem treści samego rozstrzygnięcia (Final Award), które jest dla nas w 100% satysfakcjonujące, zgodne w pełni z naszym żądaniem" - dodał Kwaśnica.

Umowa pomiędzy Cherrypick Games, a KuuHubb Oy była negocjowana od lutego do kwietnia 2018 roku, a po jej podpisaniu zaczęła obowiązywać z mocą od 1 lutego 2018 roku. Wynagrodzenie dla polskiej spółki miało wpływać w 26 miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2019 roku. Za przekazanie praw autorskich do gry "My Hospital" oraz serwisowanie i rozwój gry zgodnie z wytycznymi nowego właściciela, przez 3,5 roku Cherrypick Games miała otrzymać łącznie 2,6 mln euro oraz udział w zyskach. Wcześniej współpraca obu firm odbywała się na podstawie umowy dystrybucyjnej z czerwca 2017 roku, zgodnie z którą KuuHubb pełnił rolę dystrybutora gry.