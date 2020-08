CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji przy cenie min. 1,2 zł za sztukę

"Nie miałem planów podwyższenia kapitału w CI Games, o czym mówiłem na ostatniej konferencji dla inwestorów. Do zmiany decyzji przekonał mnie znany fundusz inwestycyjny, który zgłosił wyraźne zainteresowanie dołączeniem do grona akcjonariuszy. Fundusz jest gotów objąć znaczną część emisji, przekraczając jednocześnie udział 5% w akcjonariacie spółki. Dzięki temu na obecnym etapie będziemy mogli prowadzić prace produkcyjne nad dwoma naszymi kluczowymi markami, w tym nad projektem 'Lords of the Fallen 2', bez udziału współwydawcy. Pozwoli nam to na pozostawienie po stronie spółki znacznie większej część zysku z każdego z projektów" - powiedział prezes i główny akcjonariusz CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.