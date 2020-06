CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 5,7% r/r w maju

W maju przestała obowiązywać większość wprowadzonych wcześniej obostrzeń, a sprzedaż w sklepach małoformatowych z każdym tygodniem wracała do stanu sprzed epidemii - wzrostowi liczby transakcji towarzyszyło obniżenie średniej wartości koszyka. W porównaniu z kwietniem 2020 r. obroty sklepów małoformatowych obniżyły się o około 1%, mimo iż liczba transakcji zwiększyła się o 17%. Klienci sklepów małoformatowych coraz częściej wpadali do pobliskich placówek po małe, impulsowe zakupy - w maju 2020 r. 46% transakcji w sklepach małoformatowych dotyczyło jednego lub dwóch opakowań produktów (w maju 2019 r. takie transakcje stanowiły nieco ponad 50% zakupów), a wartość 4 na 10 paragonów nie przekraczała 10 zł. Jednocześnie spadała liczba klientów, którzy w sklepach małoformatowych robili większe zakupy na kilka dni - w maju 2020 r. tylko na co dwunastym paragonie można było znaleźć ponad 10 opakowań, choć w tygodniach z największymi obostrzeniami tyle produktów wkładał do koszyka co ósmy klient, wskazano również.