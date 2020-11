Cognor miał 1,78 mln zł zysku netto, 16,9 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

"Produkcja w krajach Unii Europejskiej (UE28) obniżyła się o 16,2% porównując do trzeciego kwartału 2019. Polska zanotowała jeszcze słabszy wynik przy spadku o 18,9%. Na tym tle wzrost skali produkcji Cognor Holding o 7,1% wygląda całkiem dobrze. Należy jednak mieć na względzie, że był on pochodną większej ilości czasu dysponowanego spowodowanej krótszym postojem stalowni na potrzeby wykonania napraw głównych, które zazwyczaj mają miejsce w trzecim kwartale. W roku 2019 zatrzymanie stalowni HSJ w Stalowej Woli było wydłużone z uwagi na równolegle podjęte prace inwestycyjne. Odnotowaliśmy również dobrą dynamikę wielkości sprzedaży na poziomie 5,8% co nie uchroniło nas od niższych przychodów, a to z uwagi na spadkowe środowisko cenowe. Wartość naszej sprzedaży obniżyła się dlatego o 6,8% rok do roku. Trudne warunki rynkowe zaciążyły na zyskowności. Tym niemniej, nasza EBITDA wzrosła do 21,2 mln zł, pomimo że spready przerobowe zmniejszyły się o 29 zł do tony w przypadku półwyrobów (kęsów) i aż o 222 zł do tony

w przypadku wyrobów finalnych" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.