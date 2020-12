Corida ma pozwolenie na budowę Osiedla Jerozolimska w Krakowie

"Osiedle Jerozolimska to dla nas projekt o szczególnym znaczeniu, m.in. dlatego, że powstaje w Krakowie, a to miasto, w którym Cordia zadebiutowała w Polsce. To właśnie tutaj, w ramach takich projektów jak osiedle Supernova czy Cystersów Garden, wybudowaliśmy dotąd najwięcej mieszkań. Ostatni krakowski projekt, Lotniczówkę, oddaliśmy do użytku zaledwie kilka miesięcy temu. Równolegle prowadzimy działania w innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Sopocie. O Krakowie jednak nie zapominamy i możemy zapowiedzieć, że czekają nas tu kolejne premiery" - powiedział dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w Cordia Polska Michał Melaniuk, cytowany w komunikacie.