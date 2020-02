CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy

"Inwestycja ma dwa wymiary - lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, jednego z największych miast w Unii Europejskiej, które nie ma dostępu do kolei pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę. Gdzie w tym wszystkim CPK? Trasa ma być fragmentem jednej z dziesięciu szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących do portu i Warszawy z różnych kierunków. Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Zabiegamy o to, by w przyszłości wsparły również inne połączenia kolejowe prowadzące do Portu Lotniczego Solidarność" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy nowego, brakującego połączenia kolejowego o charakterze transgranicznym pomiędzy Chybiem a Żorami, Jastrzębiem-Zdrój a przejściem granicznym Polska - Czechy. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł, z czego połowę będą stanowiły środki unijne z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Centralny Port Komunikacyjny po raz pierwszy sięgnie po środki unijne w ramach tego instrumentu, podano także.

"To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach instrumentu 'Łącząc Europę'. Uzyskanie wsparcia finansowego, przy dużej konkurencji projektów z innych krajów UE, to dowód na to, że inwestycja jest potrzebna, i że Bruksela patrzy na nią przychylnym okiem" - dodał pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała.

Zgodnie z Programem kolejowym CPK projekt stanowi odcinek szprychy numer 7 CPK - Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) -- Czechowice-Dziedzice - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa.

Jest to pierwsza część projektu globalnego, który finalnie obejmie prace inwestycyjne na odcinku Chybie/Żory-granica państwa. Wartość projektu globalnego szacowana jest na około 300 mln euro, przypomniano.

"To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Po pierwsze, nasza inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami, z którymi jako spółka blisko współpracujemy podczas przygotowań do transgranicznych projektów kolejowych Katowice-Ostrawa i Wrocław-Praga. Po drugie, nasza linia pozwoli na włączenie do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój" - podkreślił prezes CPK Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące