CPK wybrał 6 wykonawców w przetargu o wartości ponad 26 mln zł

W ramach postępowania do CPK wpłynęło siedem ofert. Zaproponowane przez wykonawców ceny wahały się od 90 zł/ha do 586 zł/ha

decyzji środowiskowej zostanie przedłożony odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ). Kolejne etapy w ramach przygotowań do inwestycji to: uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a później pozwolenia na budowę, podano także.

Łącznie w ramach Programu Kolejowego CPK ma powstać 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Każda z kolejowych "szprych", prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków sieci, które wybuduje spółka CPK oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury, które znajdują się w gestii PKP PLK. 29 kwietnia br. rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, podsumowano.