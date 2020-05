Develia przesunie rozpoczęcie części budów z II kw. na drugą połowę 2020 roku

"W związku z pandemią i istotnym spadkiem sprzedaży w marcu i kwietniu oraz zawieszeniem przez urzędy biegu procedur administracyjnych - co ma negatywny wpływ m.in. na uzyskiwanie pozwoleń na budowę, Develia planuje przesunięcie wprowadzenia części projektów do oferty oraz rozpoczęcia budów z II kwartału 2020 r. na drugą połowę roku, fazowanie większych etapów inwestycji, zamianę etapów tak, aby oferta możliwie jak najbardziej odpowiadała sytuacji na rynku oraz potwierdzanie zapotrzebowania na kolejne etapy procesem przedsprzedaży na podstawie umów rezerwacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Do końca roku planujemy przekazać jeszcze ok. 580-680 mieszkań. Koncentrujemy się na zaadaptowaniu do obecnej sytuacji, która niewątpliwie wpływa na całą branżę" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Develii Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.