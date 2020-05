Dino Polska miało 103,91 mln zł zysku netto, 190,14 mln zł EBITDA w I kw. 2020

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 2020 r. 20,3%. Ponadto w marcu 2020 r. na wysoką dynamikę przychodów wpłynęły wzmożone zakupy realizowane przez klientów Dino w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce" - czytamy w raporcie.