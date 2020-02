budownictwo 1 godzinę temu

Echo ma przedwstępne umowy zakupu 3 nieruchomości od Tesco za min. 42,5 mln euro

Echo Investment podpisało przedwstępne umowy zakupu trzech centrów handlowych pierwszej generacji należących do grupy Tesco. Na działkach położonych w Poznaniu, Łodzi i Krakowie może powstać łącznie ok. 240 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej, podało Echo. Cena netto wyniesie łącznie co najmniej 42,5 mln euro. Zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić nie później niż na początku 2021 r.