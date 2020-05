Emilewicz: Chcemy, aby usługi branży beauty mogły być świadczone możliwie szybko

"Dzisiaj odmrażanie gospodarki to właściwie odmrażanie naszego życia. Róbmy to tak, aby działo się to przy zgodzie zainteresowanych i według zrozumiałych zasad. Ważne jest też to, żeby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się do wdrożenia zasad, które nie zawsze są proste" - dodał wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, współtwórca Dr Irena Eris Henryk Orfinger.