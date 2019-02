Enter Air ma kontrakt z Itaka Holdings o szacunkowej wartości 75 mln USD

"Z Itaką współpracujemy nieprzerwanie od 5 lat. Tegoroczny kontrakt jest o około 11 proc. większy od umowy kończącej się w kwietniu 2019 r i jest naturalnym krokiem w kierunku dalszej współpracy obu firm. Nowa umowa została podpisana na kolejne dwa lata. W pierwszym roku, tj. w sezonie Lato 2019 - Zima 2019/2020 planujemy wykonać z Itaką wspólny program turystyczny o wartości około 75 mln USD, natomiast mamy nadzieję, iż nasza współpraca nadal będzie się rozwijała, co zaowocuje zwiększeniem wolumenu współpracy w roku następnym. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakładamy wzrost przewozów w 2019 roku i zawarta umowa jest środkiem do realizacji tego celu" - powiedział Andrzej Kobielski, członek zarządu Enter Air, cytowany w komunikacie.

Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą. Jest to kolejna umowa zawarta na ten okres przez Enter Air z największymi touroperatorami. W grudniu 2018 r. zawarty został aneks do podpisanej wcześniej umowy z TUI Poland, a wartość aneksowanej umowy wynosi 129,9 mln USD (ok. 491,8 mln zł). W tym samym miesiącu podpisana została także umowa z Rainbow Tours o szacunkowej wartości 45,1 mln USD (ok. 171,1 mln zł). Wcześniej przewoźnik zawarł też umowę z Coral Travel Poland na sezon Zima 2018, Lato 2019 oraz Zima 2019/2020. Szacunkowa wartość tej umowy wynosi ponad 27,3 mln USD (ok. 100,6 mln zł).