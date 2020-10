EPIX Internet Exchange oraz Beyond.pl rozpoczęły współpracę

"Do tej pory EPIX posiadał węzły wymiany ruchu w dwóch kluczowych miastach w Polsce: w Katowicach i w Warszawie. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie skracania czasów połączeń i zmniejszania opóźnień dla operatorów, pod koniec września br. wspólnie z Beyond.pl uruchomiono produkcyjnie trzeci węzeł w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

Nowa lokalizacja ma strategiczne znaczenie, ponieważ węzeł EPIX Poznań jest pierwszym w zachodniej części Polski i przejmie w dużej części obsługę ruchu internetowego na tym obszarze, wyjaśniono.

"To znacząco poprawi szybkość przesyłu danych dla obecnych członków EPIX w pozostałych częściach kraju, którzy będą mogli ominąć transferowanie ruchu przez odległą Warszawę czy dalekie Katowice i od razu zestawić połączenie w pobliskim Poznaniu. Będzie to też okazja dla MiŚOT-ów (Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych), dotychczas nie korzystających z EPIX, do zakupu łącza czy dostępu do treści większych operatorów w bardzo atrakcyjnych cenach" - czytamy dalej.

"Od dłuższego czasu szukaliśmy partnera, który wesprze EPIX w wymianie ruchu w zachodniej Polsce. Na współpracę z Beyond.pl zdecydowaliśmy się z dwóch powodów. Z punktu widzenia naszych uczestników zlokalizowanie nowego węzła w serwerowni posiadającej najwyższy poziom bezpieczeństwa w Unii Europejskiej - Rated 4 - zapewnia szybką i bezawaryjną wymianę ruchu internetowego. To ważne, bo w praktyce daje operatorom możliwość świadczenia wyższej jakości usług dla klientów. Poznań jest też optymalnie zlokalizowany pod kątem obsługi potrzeb klientów z zachodniej Polski. Jego położenie między Szczecinem, Wrocławiem, Bydgoszczą i Toruniem z jednej oraz Warszawą i Katowicami z drugiej strony, gwarantuje najniższe możliwe opóźnienia transmisji danych" - powiedział prezes Stowarzyszenia e-Południe, koordynującego funkcjonowanie m.in. EPIX, Adam Kossowski, cytowany w komunikacie.

Strategiczne położenie Poznania i uruchomienie tam węzła wymiany ruchu niesie ze sobą także inne korzyści dla uczestników EPIX. Zyskają oni m.in. możliwość wymiany ruchu transgranicznego. Realizacja projektu umożliwia jednocześnie operatorom zagranicznym na bezpośrednie wpięcie się do polskiego szkieletu sieci EPIX w Poznaniu, dodano także

"Z punktu widzenia klientów - zarówno polskich, jak i tych z zachodniej Europy, istotnie poprawi się jakość, szybkość i niezawodność transmisji danych. Co jednak najważniejsze, czas transmisji danych w zachodniej Polsce oraz z zachodniej Europy do Polski znacznie się skróci. Dla naszych klientów kolokacyjnych oraz chmurowych oznacza to bezpośredni dostęp do ponad 800 operatorów będących uczestnikami węzłów EPIX. Dzięki współpracy Beyond.pl przekształca się w nowoczesny hub telekomunikacyjny - powiedział CEO Beyond.pl Wojciech Stramski.

Węzeł EPIX jest największym w Polsce punktem wymiany ruchu zapewniającym dostęp do taniej i wysokiej jakości transmisji danych z większością węzłów telekomunikacyjnych w Polsce. EPIX zapewnia też niezależny dostęp do międzynarodowych operatorów. Węzeł działa na zasadzie not-for-profit i jest finansowany przez uczestników projektu. Obecnie skupia ponad 800 operatorów telekomunikacyjnych i dostawców treści. We wrześniu 2020 r. ruch w sieci EPIX odnotował wartości 1892 Gigabitów na sekundę (prawie dwa terabity).

Beyond.pl ma ambicje być najbardziej zaufanym dostawcą usług przetwarzania danych, managed services, środowisk chmurowych i infrastruktury as a service w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Beyond.pl zapewnia - jak podaje spółka - najwyższy poziom bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do danych.

