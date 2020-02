forex 25 minut temu

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,4% w 2020 r.

Globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2,4% w 2020 r., by następnie przyspieszyć do 2,8% w 2021 r., prognozują analitycy Euler Hermes. Gospodarka w strefie euro powinna rosnąć poniżej jej potencjalnego tempa (1,4%) w latach 2020-2021, tj. 1% w br. i 1,3% w przyszłym.