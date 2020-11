Eurocash: Delikatesy Centrum uruchomiły usługę click&collect

"Wprowadzenie usługi click&collect to nasza odpowiedź na potrzeby konsumentów w związku z epidemią koronawirusa, ale także naszych klientów - franczyzobiorców prowadzących placówki pod szyldem Delikatesy Centrum. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i bezpieczne zakupy, zmniejsza również czas przebywania w sklepie, a naszym klientom zapewnia kolejne rozwiązanie, które może podnosić ich konkurencyjność na rynku. Aktualnie jesteśmy na etapie intensywnych prac związanych z wdrażaniem kolejnych funkcjonalności i udoskonalaniem systemu. Planujemy wdrożyć usługę we wszystkich placówkach sieci i rozbudować naszą ofertę online do 7 tysięcy produktów do końca tego roku. Jednak już teraz jesteśmy największą siecią w handlu spożywczym z opcją click&collect. Dzięki temu mieszkańcy wsi i małych miejscowości w całej Polsce mogą skorzystać z usługi dostępnej do tej pory głównie dla mieszkańców dużych miast" - powiedział dyrektor generalny Delikatesów Centrum w Grupie Eurocash Noel Collett, cytowany w komunikacie.