Eurocash ma zapłacić za akcje do 30 czerwca 2020 roku, a własność przejdzie na Eurocash z chwilą zapłaty przez Eurocash ceny akcji.

- Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych. Współpraca z MCI w ramach Frisco to modelowy przykład połączenia wiedzy i doświadczenia MCI w rozwoju biznesów on-line ze skalą i doświadczeniem Grupy Eurocash w dystrybucji artykułów spożywczych - skomentował prezes Grupy Eurocash Luis Amaral, cytowany w komunikacie.