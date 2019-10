EuroRating potwierdził rating B- Getin Noble Banku, perspektywa negatywna

"EuroRating bierze pod uwagę fakt, że żadna klauzula indeksacyjna stosowana przez Getin Noble Bank nie została dotychczas wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agencja zaznacza jednak, że GNB należy do banków z najwyższym udziałem kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec II kwartału 2019 r. stanowiły one ok. 24% łącznego portfela kredytowego banku, co jednocześnie odpowiadało ok. 17% sumy jego aktywów. Ponadto, pod koniec I półrocza 2019 roku bank występował w charakterze pozwanego w 1 645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych" - czytamy dalej.