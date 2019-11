górnictwo 1 godzinę temu

Ferrum dostarczy Gaz-Systemowi rury stalowe za ok. 73,9 mln zł netto

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Ferrum izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska - Słowacja, podała spółka. Wartość umowy to ok. 73,9 mln zł netto.