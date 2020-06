Fintek.pl: 76% fintechów oczekuje zwiększenia zainteresowania ich usługami

"Sektor fintech tworzą podmioty różnej wielkości, które działają w obszarach od płatności, po pośrednictwo finansowe, kredyty i ubezpieczenia aż po analitykę danych. Całkiem spory kawałek rynku tworzą firmy technologiczne świadczące usługi w relacjach b2b. Oznacza to, że rynek - chociaż łączy je fintech - jest niejednorodny i w odmienny sposób reagował na zagrożenie pandemią i lock down gospodarki. Chociaż połowa fintechów odnotowała spadek przychodów i musiała zwalniać pracowników, to jednak perspektywy dla rynku są dobre" - powiedział redaktor naczelny Fintek.pl, autor i pomysłodawca raportu Łukasz Piechowiak, cytowany w komunikacie.