Firma faktoringowa SMEO pozyskała ok. 21 mln zł od Finch Capital i Precapital

"Dzięki pozyskanym od funduszy środkom będziemy jeszcze bardziej wspierać polskich przedsiębiorców, poprawiając ich płynność w okresie sporej niepewności wywołanej pandemią. Faktoring nie tylko umożliwia im optymalne zarządzanie budżetem firmy - daje też komfort dysponowania gotówką od razu po wystawieniu faktury. Nie bez znaczenia jest też to, że przedsiębiorcy korzystający z faktoringu są w stanie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, dzięki możliwości oferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności, bo sami dysponują gotówką od razu po wykonanej pracy i nie muszą czekać na przelewy" - powiedział prezes SMEO Michał Pawlik, cytowany w komunikacie.

Faktoring to usługa, która obecnie szybko zdobywa uznanie przedsiębiorców jako alternatywa dla kredytu, podkreślono w materiale.

"Polska jest bardzo prężnym rynkiem, którego gospodarkę budują małe i średnie przedsiębiorstwa. SMEO oferuje potrzebne - szczególnie w czasie gospodarczych zawirowań - narzędzie do radzenia sobie z płynnością finansową . Cieszymy, się, że mogliśmy zasilić spółkę kapitałem, który przełoży się na większą płynność i komfort polskich firm" - dodał Lourens Ruigrok z Finch Capital.

SMEO pozyskało kapitał od dwóch partnerów. Jeden z nich to Finch Capital, fundusz typu venture, inwestujący w dwóch regionach - w Europie w obszarach sztucznej inteligencji (AI) oraz fintech (financial technology) i w Azji Środkowo-Wschodniej w rozwiązania dla przemysłu rolniczego, edukację, transport oraz fintech. Drugi z inwestorów to Precapital, wywodzący się z Polski prywatny fundusz inwestycyjny. Jego głównym założeniem jest aktywizacja niewykorzystanych obszarów miejskich i rewitalizacja zaniedbanych nieruchomości w dużych polskich miastach. Chce być również wsparciem dla firm tworzących innowacyjne produkty i usługi cyfrowe o międzynarodowym zasięgu dystrybucji, wskazano również.