Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) PKP Intercity z perspektywą stabilną

"Ponownie utrzymaliśmy dotychczasową pozytywną ocenę ratingową. To bardzo ważny sygnał dla naszych partnerów biznesowych, pokazujący jednoznacznie, że nasza rynkowa pozycja jest silna. Wierzymy, że posiadanie ratingu na poziomie BBB+ pozwoli spółce na dostęp do optymalnych źródeł finansowania i zachęci banki do częściowego sfinansowania programu inwestycyjnego spółki. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że agencja Fitch pozytywnie oceniła sytuację finansową spółki, jej plany inwestycyjne i realizowaną strategię" - powiedział członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych Artur Resmer, cytowany w komunikacie.