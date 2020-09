FPP/CLPE: Według 86% Polaków system kaucyjny trzeba wprowadzić jak najszybciej

"Rząd powinien jak najszybciej rozpocząć prace nad wprowadzeniem jednego, powszechnego systemu kaucyjnego w Polsce - zbudowanie efektywnego rozwiązania wymaga współpracy wielu instytucji i podmiotów na działających na rynku. Należy podkreślić, że system przede wszystkim powinien być właściwie zarządzany, mieć charakter niekomercyjny i być finansowany przez producentów napojów. Polacy bardzo pozytywnie odnoszą się do wprowadzenia systemu kaucyjnego i wręcz oczekują, że nastąpi to jak najszybciej. Oczekujemy, że rząd jak najszybciej rozpocznie konsultacje w tej kwestii. To szansa na mniejszą ilość śmieci - w tym w lasach, rzekach i na plażach oraz na budowanie odpowiedzialności ekologicznej wśród Polaków" - powiedziała dyrektor ds. dialogu FPP, ekspert CALPE Sylwia Szczepańska, cytowana w komunikacie.