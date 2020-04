FPP: GIS zezwolił na sprowadzanie do Polski urn z prochami zmarłych za granicą

W związku z zaistniałą sytuacją to rodziny były zmuszone ponosić ogromne koszty przechowywania zwłok zagranicą. Co więcej - nie było możliwości określenia zakończenia zakazu, ze względu na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej w kraju i zagranicą. Tymczasem spopielone szczątki są bezpieczne niezależnie od przyczyny zgonu, tak więc zakaz ten nie znajdował uzasadnienia merytorycznego, podano w komunikacie.

"Obecna sytuacja jest niezwykle trudna dla wszystkich. Nie wyobrażam sobie tragedii rodzin, które nie mogłyby pochować swoich bliskich - co więcej, nie miałyby pewności, kiedy będzie to w ogóle możliwe. Koszty przechowywania zwłok za granicą są bardzo wysokie, często nie do udźwignięcia dla przeciętnego Kowalskiego. Dziękujemy GIS za wsłuchanie się w uzasadnione merytorycznie głosy przedsiębiorców branży pogrzebowej, którzy w tych ciężkich chwilach są dla rodzin ogromnym wsparciem" - powiedziała dyrektor ds. dialogu FPP Sylwia Szczepańska, cytowana w komunikacie.