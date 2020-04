Games Operators: Debiut gry '112 Operator' 23 IV, kolejne co 2 tygodnie

"Kurs złotego do dolara osłabł, co również pozytywnie wpływa, gdyż większość przychodów realizujemy w dolarze" - dodał Gajewski.

"Teoretyczny kurs otwarcia praw do akcji spółki to imponujący wzrost 545% przy 2-proc. wzroście indeksu WIG20. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na debiut giełdowy niż to, że kurs akcji rośnie na mocnym rynku. Łączna kapitalizacja spółek gamingowych notowanych na GPW to prawie 39 mld zł. Spółki z sektora gamingowego okazały się odporne na kryzys" - powiedział prezes GPW Marek Dietl podczas debiutu.