Gaming Factory złożyło prospekt emisyjny do KNF

"W październiku firma zaprezentowała nową strategię rozwoju - głównym obszarem jej działalności jest produkcja własnych tytułów oraz wydawanie w ciągu roku około dziesięciu gier . Kilka dni temu firma poinformowała o powołaniu nowej spółki, która zajmie się przystosowaniem gier do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR)" - czytamy w komunikacie.

"Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad wdrożeniem nowej strategii, której realizację już rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować także jako spółka publiczna. Zakończyliśmy wielomiesięczny proces tworzenia prospektu emisyjnego , który jest już w Komisji Nadzoru Finansowego. Jesteśmy coraz bliżej realizacji naszego najważniejszego celu, jakim jest debiutu na GPW. Chcemy dołączyć do grona spółek publicznych tak szybko jak będzie to możliwe" - poinformował prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Główną działalnością spółki jest produkcja gier o zróżnicowanej tematyce, od symulatorów, poprzez tycoon, horror i builder oraz poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. W listopadzie Gaming Factory odkupiło od Ultimate Games prawa do dziewięciu gier z jej portfolio. Efekty pracy nad projektami studio zaprezentuje w 2020 roku.

"Aktywnie rozwijamy współpracę z firmami zewnętrznymi, czego dowodem jest m.in. finalizacja zakupu dziewięciu praw do gier od notowanej na GPW spółki Ultimate Games. W naszym przekonaniu te tytuły są bardzo obiecujące, dostrzegamy w nich duży potencjał. W ostatnim czasie bardzo intensywnie rozwijamy projekty własne i systematyczne zwiększamy przychody z produkcji tych gier. Obecnie w naszym portfolio znajduje kilkanaście naszych autorskich projektów, liczba ta systematycznie rośnie" - dodał Adamkiewicz.

Gaming Factory w ubiegłym tygodniu poinformowało także o powołaniu wraz z Ultimate Games nowej spółki - Ultimate VR, której główną działalnością będzie przystosowanie gier z portfolio obu firm do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Obie spółki będą w niej posiadały równe udziały - po 45%. Pozostałe 10% udziałów otrzyma zespół.

W najbliższym czasie Gaming Factory we współpracy z Black Rose Project planuje rozszerzyć działalność portingową na konsolę Nintendo Switch. Spółka zakończyła już kilkanaście portów, kolejne czekają w kolejce na realizację. Oprócz Switcha, będą to także porty gier na konsole Xbox One i PS4.