Gaz-System ma umowę na budowę kolejnego odcinka interkonektora z Litwą

"Gazociąg Polska - Litwa stanowi ważny element integracji rynków gazu krajów bałtyckich. Podpisana umowa to wyraz konsekwentnej realizacji inwestycji mimo aktualnych ograniczeń spowodowanych epidemią. Jest to możliwe dzięki bieżącej współpracy Gaz-Systemu z wykonawcami. Spółka monitoruje rynek i prowadzi aktywny dialog ze swoimi kontrahentami, co pozwala wypracować rozwiązania optymalne dla stron oraz zapewniające bezpieczne i skuteczne prowadzenie prac" - powiedział wiceprezes Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 - 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.