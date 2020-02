budownictwo 12 minut temu

GDDKiA: Przetarg na pierwszy podlaski odcinek S19 przed końcem lutego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód wraz z węzłem, podała GDDKiA. To pierwszy z przetargów na podlaskiej części S19, która stanowi fragment trasy Via Carpatia na terenie Polski. Wszczęcie postępowania planowane jest na 28 lutego.