Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego (55 proc. akcji) Getin Holding podpisał list intencyjny z funduszem typu private equity. Fundusz wyraził chęć zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100 proc. akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100 proc. udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r.