Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

"Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez emitenta, jako sprzedającego, z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną , jako kupującymi (łącznie 'kupujący 1'), oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem, uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia warunku zawieszającego, tj. emitent i kupujący 1 nie podpisali w terminie przewidzianym umową certyfikatu precyzującego cenę sprzedaży Idea Bank Ukraina" - czytamy w komunikacie.

Do dnia publikacji niniejszego raportu, Getin Holding nie otrzymał również informacji o wydaniu przez Narodowy Bank Ukrainy zgody na transakcję, co stanowiło jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina, podano także.

1) warunkowa umowy sprzedaży 100% udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie, Ukraina zawarta przez emitenta w dniu 20 grudnia 2019 r. z Napalor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako kupującym ('kupujący 2'),

20 grudnia 2019 r. Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych. Oczekiwano wówczas, że przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina oraz NFS nastąpi nie później niż do 31 maja 2020 r., następnie termin ten przesunięto do 30 czerwca.