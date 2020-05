Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

"Od początku roku bank notował stopniowy spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 26,6%. Związane jest to zarówno ze stopniowym ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej, jak i wzrostem ilości depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (blisko 46% bazy). Na koniec marca br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 284,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 28,7%. Dodatkowo poziom marży odsetkowej na koniec kwartału 2020 roku wyniósł 2,3% (+0,5 pkt proc. r/r). W tym samym okresie bank wypracował wynik z tyt. prowizji i opłat na poziomie 10,8 mln zł. Dodatkowo, koszty działania grupy (bez składek na BFG) były o 7,8% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty działania grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - BFG) wyniosły 202,7 mln zł i spadły w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 17,2 mln zł, tj. o 7,8%; grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu Naprawy aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych. Koszty związane z opłatami na rzecz BFG wyniosły 71,2 mln zł i obejmowały one zarówno jednorazowe ujęcie rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 45,4 mln zł, jak i koszt składki na fundusz gwarantowania depozytów za I kwartał 2020 roku w kwocie 25,9 mln zł. W stosunku do I kwartału 2019 roku jest to poziom niższy o 8,1 mln zł (spadek składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku o 23,1 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kwartalnej składki na fundusz gwarantowania depozytów o 15 mln zł).