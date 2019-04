Ghelamco Poland sprzedało stołeczny biurowiec Wronia 31 funduszowi LaSalle

"To znakomicie zlokalizowana nieruchomość znajdująca się w okolicy o znacznie niższym wskaźniku pustostanów niż w pozostałych częściach Warszawy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla flagowego paneuropejskiego funduszu LaSalle oraz potwierdzenie naszej wiedzy o Polsce i zdolności do pozyskiwania wysokiej jakości aktywów" - dodał Head of Transactions na Europę Środkową w LaSalle Francesco Coviello.