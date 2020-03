Giełdy mocne w końcówce tygodnia. WIG20 4 proc. na plusie

Po fatalnym poprzednim tygodniu, gdy notowania indeksu WIG20 spadły z ponad 1700 pkt do 1350 pkt, ostatnie dni przyniosły zdecydowaną poprawę nastrojów. Jest szansa na mocne uderzenie podczas piątkowej sesji. Na starcie notowania idą w górę blisko 4 proc.

Sam indeks WIG20 przekracza wyraźnie 1500 pkt, co oznacza, że od dołka z poniedziałku 16 marca jest już 20 proc. wyżej. Na pewno nie jest to równoznaczne z końcem problemów i nerwowości na rynkach finansowych w związku z koronawirusem, ale widać, że inwestorzy nie zamierzają wywieszać białej flagi.

Kolor zielony oznaczający wzrosty na akcjach widoczny jest w notowaniach wszystkich europejskich parkietów. Co więcej, spore wzrosty na GPW i tak przebija konkurencja. W Niemczech i Hiszpanii akcje idą w górę średnio o 5 proc., a we Francji to już ponad 6 proc.