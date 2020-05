Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

"Co prawda, Chiny nie zmniejszyły dotychczas swojego zapotrzebowania na wieprzowinę, ale ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie oraz nadprodukcja tego mięsa w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć na prognozy cenowe, co będzie skutkować pogorszeniem wyników wszystkich podmiotów zajmujących się chowem trzody chlewnej oraz produkcją mięsa i wędlin. Pierwsze oznaki kryzysu mogą dotknąć również naszą grupę" - wskazał prezes.

Do największych zagrożeń związanych z przedłużającą się pandemią zarząd zalicza: możliwe opóźnienia w łańcuchu dostaw, potencjalną absencję pracowników lub kontrahentów, ewentualne straty wynikające z pogorszenia się płynności finansowej przez kontrahentów czy wzrost niepewności gospodarczej odzwierciedlonej wahaniami cen aktywów i kursów walut obcych. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na tym etapie nie jest w stanie oszacować wielkości wpływu pandemii na działalność Grupy Gobarto, dlatego dalsze środki zapobiegawcze oraz ograniczające skutki koronawirusa będą wdrażane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji, podano także w materiale.

"O rosnącej opłacalności chowu trzody chlewnej świadczy fakt, że w marcu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za żywiec wieprzowy płacono o blisko 42% więcej zarówno w skupie, jak i w transakcjach targowiskowych. Niestety w pierwszych tygodniach maja br., na skutek przedłużającej się pandemii koronawirusa, ceny żywca wieprzowego zaczęły drastycznie spadać - o ok. 1,24 zł/kg w stosunku do cen z początku kwietnia. Płacono za nie o 1 zł/kg mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - napisano w komunikacie.