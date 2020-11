Gospodarka a druga fala pandemii. Wnioski, wyzwania, perspektywy - rozmowa.

Wydarzenie odbyło się w formule online w ramach drugiego dnia II Forum Polska-Węgry. To wydarzenie, w którym biorą udział przedsiębiorcy i politycy zorientowani na pogłębianie współpracy polsko-węgierskiej oraz wzmacnianie relacji. W ramach programu wydarzenia mieliśmy szansę posłuchać przedstawicieli świata polityki i biznesu wymieniających się dobrymi praktykami i prognozami na przyszłość w zakresie współpracy gospodarczej i politycznej na linii Warszawa – Budapeszt, jak również roli obu państw w strukturach Unii Europejskiej.

Prof. Wachowiak rozpoczął krótką charakterystyką zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa. Świat zmaga się nie tylko z zagrożeniami dla zdrowia populacji, ale również z konsekwencjami gospodarczymi. Bardzo ważne jest dostosowywanie się firm do nowej sytuacji. Nie będzie już powrotu do normalności jaką znaliśmy.

Wiceprezes Budapesztańskiej Giełdy Mate-Tóth stwierdził, że jednym z najważniejszych wyzwań jest oddzielenie wpływów cyklicznych od strukturalnych. Pandemia wpływa na łańcuchy dostaw, wpływa na zdolność firm do dostosowywania się. Nasz region bardzo łatwo adaptuje się do nowej sytuacji i to jest nasza przewaga. Niezwykle ważne jest również sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi.